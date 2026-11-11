İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 2 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:01
    Azərbaycan iqtisadiyyatı 2 %-ə yaxın böyüyüb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 115 milyard 930,5 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1,7 % çoxdur.

    O cümlədən, son 1 ildə ölkənin neft-qaz ÜDM-nin dəyəri 0,9 % azalaraq 35 milyard 229,1 milyon manata düşüb, qeyri-neft-qaz ÜDM-nin dəyəri isə 2,9 % artaraq 80 milyard 701,4 milyon manata çatıb.

    Ümumi daxili məhsul (ÜDM) İqtisadi artım Dövlət Statistika Komitəsi
    Экономика Азербайджана за 10 мес. выросла на 1,7%
    Azerbaijan's economy grows by 1.7% in first 10 months of 2026
    44 filmi
    44 filmi

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