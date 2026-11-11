Экономика Азербайджана за 10 мес. выросла на 1,7%

Рост ВВП Азербайджана в январе-октябре 2026 года составил 1,7%.

Как сообщает Report, такие данные приводит Государственный комитет по статистике.

Номинальный объем ВВП за 10 месяцев составил 115,93 млрд манатов.

По его информации, в отчетном периоде рост в ненефтегазовом секторе составил 2,9%, тогда как в нефтегазовом секторе имел место спад на 0,9%.

Отметим, что Министерство экономики на 2026 год рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 1,7%.

ВВП Азербайджана в 2025 году вырос на 1,4%.