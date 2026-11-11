Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Экономика Азербайджана за 10 мес. выросла на 1,7%

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:11
    Экономика Азербайджана за 10 мес. выросла на 1,7%

    Рост ВВП Азербайджана в январе-октябре 2026 года составил 1,7%.

    Как сообщает Report, такие данные приводит Государственный комитет по статистике.

    Номинальный объем ВВП за 10 месяцев составил 115,93 млрд манатов.

    По его информации, в отчетном периоде рост в ненефтегазовом секторе составил 2,9%, тогда как в нефтегазовом секторе имел место спад на 0,9%.

    Отметим, что Министерство экономики на 2026 год рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 1,7%.

    ВВП Азербайджана в 2025 году вырос на 1,4%.

    Экономический рост Рост ВВП Экономика Азербайджана
    Azərbaycan iqtisadiyyatı 2 %-ə yaxın böyüyüb
    Azerbaijan's economy grows by 1.7% in first 10 months of 2026
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