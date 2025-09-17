İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan I yarımildə xalis maliyyə aktivlərini 3 milyard dollar artırıb

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:21
    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 2 milyard 988,9 milyon ABŞ dolları artıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,3 dəfə çoxdur. 

    Yarım illik artım xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyaların 516,3 milyon ABŞ dolları artması (1 il əvvələ nisbətən 22,5 % çox), portfel investisiyalarının 947,4 milyon ABŞ dolları artması (2,25 dəfə çox), digər investisiyaların isə 1 milyard 525,2 milyon ABŞ dolları artması (1 il əvvəl azalıb) hesabına baş tutub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı xalis maliyyə aktivləri

