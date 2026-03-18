Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 6 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 16:26
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 12 milyard 573,8 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % çoxdur.
Son xəbərlər
