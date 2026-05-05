    Azərbaycan BOKT-unun təsisçilərinin pay bölgüsü dəyişib

    "Alfa Kapital" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) təsisçilərinin pay bölgüsündə dəyişiklik olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, BOKT-un nizamnamə kapitalının 20 min manat və yaxud 2 % artırılaraq 1 milyon manatdan 1,02 milyon manata çatdırılmasından sonra baş verib.

    Əlavə məbləği BOKT-da 51 % təsis payı olan Fərid Köçərli təmin edib. Son nəticədə onun payı 52 %-ə yüksəlib, əvəzində digər təsisçi Şirin Cavadovun payı 47,5 %-dən 46,5%-ə düşüb.

    3-cü təsisçi - Elçin Niftiyevin isə payı dəyişməyərək 1,5 % qalıb.

    Xatırladaq ki, "Alfa Kapital" 2013-cü ildə "Effektinvest" adı ilə fəaliyyətə başlayıb, 2026-cı ildə rebrendinq edib.

