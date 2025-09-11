"Aqrarkredit" BOKT auditor seçir
Maliyyə
- 11 sentyabr, 2025
- 19:11
"Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2024-2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 30-u, saat 17:00-a qədər BOKT-un yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Qədirli küçəsi, 125 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə sentyabrın 30-u, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
