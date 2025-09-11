İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    "Aqrarkredit" BOKT auditor seçir

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 19:11
    Aqrarkredit BOKT auditor seçir

    "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2024-2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 30-u, saat 17:00-a qədər BOKT-un yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Qədirli küçəsi, 125 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə sentyabrın 30-u, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    “Aqrarkredit” açıq tender audit

    Son xəbərlər

    19:55

    Almaniya Polşa üzərində hava patrullarını genişləndirəcək

    Digər ölkələr
    19:45

    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşüb

    Region
    19:43

    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub

    Hadisə
    19:40

    Naxçıvanda güclü külək zamanı dam örtüyündən qopan şifer qadının başına düşüb

    Hadisə
    19:33

    Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcək

    Digər
    19:30

    HƏMAS ABŞ-ni Qətərə hücumlarda İsraillə əlbir olmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    19:26

    Daha bir bölgə klubu ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcək

    Futbol
    19:25

    Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşır

    Region
    19:23

    Estoniya XİN Polşanın hava məkanının pozulmasına görə rusiyalı diplomatı nazirliyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti