    AMB ötən il 100-ə yaxın şəxsin sektorda rəhbər vəzifə tutmasına müsbət yanaşıb

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 11:33
    AMB ötən il 100-ə yaxın şəxsin sektorda rəhbər vəzifə tutmasına müsbət yanaşıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Müsahibə Komissiyasına maliyyə sektorunda rəhbər vəzifə tutmaq üçün 114 müraciət daxil olub.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, müraciətlərin 84,2 %-i və yaxud 96-sı uyğun, 15,8 %-i və yaxud 18-i isə uyğun hesab edilməyib.

    Hesabat dövründə bank sektoru üzrə ümumilikdə 48 müraciət olub ki, bunun da 23-ü Müşahidə Şurasını (MŞ), 25-i isə İdarə Heyətini (İH) əhatə edib. Ümumi müraciətlərin 41-i, o cümlədən MŞ üzrə 17-si, İH üzrə isə 24-ü uyğun hesab edilib.

    Ötən il sığorta sektoru üzrə ümumilikdə 49 müraciət daxil olub ki, bunun da 28-i Direktorlar Şurasını (DŞ), 21-i isə İH-ni əhatə edib. Ümumi müraciətlərin 42-i, o cümlədən DŞ üzrə 21-i, İH üzrə də 21-i uğun hesab edilib.

    İl ərzində qiymətli kağızlar sektoru üzrə ümumilikdə 17 müraciət daxil olub ki, bunun da 11-i MŞ-nı, 6-ı icra orqanını əhatə edib. Ümumi müraciətlərin 13-ü, o cümlədən MŞ üzrə 7-si, icra orqanı üzrə isə 6-sı uyğun hesab edilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı maliyyə sektoru

