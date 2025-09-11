İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    AMB "Mercedes-Benz"in Azərbaycandakı distributoruna sığorta agenti fəaliyyəti üçün lisenziya verib

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:41
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Avtokapital-Azərbaycan" MMC-yə sığorta agenti fəaliyyəti üçün lisenziya verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Hazırda Azərbaycanda 59 hüquqi şəxs, o cümlədən 21 bank sığorta agenti lisenziyasına malikdir.

    Xatırladaq ki, "Avtokapital-Azərbaycan" "Mercedes-Benz"in Azərbaycandakı yeganə rəsmi distributorudur. "Avtokapital-Azərbaycan" 2012-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib. Onun nizamnamə kapitalı 2,179 milyon manat təşkil edir. 

