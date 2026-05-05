"Alfa Kapital" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
- 05 may, 2026
- 13:38
"Alfa Kapital" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2025-ci ili 383 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" BOKT-un maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 89,6 % çoxdur.
Ötən il "Alfa Kapital"ın vergiyəqədərki mənfəəti 478 min manat (88,9 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 96 min manat (88,2 % çox) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Alfa Kapital"ın aktivləri 3,98 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 32,8 % çoxdur. Bunun 3,213 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 2025-ci ildə BOKT-un kredit portfeli 42,7 % böyüyüb.
Hesabat dövründə "Alfa Kapital"ın öhdəlikləri 35,2 % artaraq 2,233 milyon manata, balans kapitalı isə 29,9 % artaraq 1,747 milyon manata, o cümlədən nizamnamə kapitalı 2 % artaraq 1,02 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Alfa Kapital" 2013-cü ildə "Effektinvest" adı ilə fəaliyyətə başlayıb, 2026-cı ildə rebrendinq edib. BOKT-un təsisçiləri 52 % payla Fərid Köçərli, 46,5 % payla Şirin Cavadov və 1,5 % payla Elçin Niftiyevdir.