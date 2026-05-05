İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Alfa Kapital" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 13:38
    Alfa Kapital BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Alfa Kapital" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2025-ci ili 383 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" BOKT-un maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 89,6 % çoxdur.

    Ötən il "Alfa Kapital"ın vergiyəqədərki mənfəəti 478 min manat (88,9 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 96 min manat (88,2 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Alfa Kapital"ın aktivləri 3,98 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 32,8 % çoxdur. Bunun 3,213 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 2025-ci ildə BOKT-un kredit portfeli 42,7 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Alfa Kapital"ın öhdəlikləri 35,2 % artaraq 2,233 milyon manata, balans kapitalı isə 29,9 % artaraq 1,747 milyon manata, o cümlədən nizamnamə kapitalı 2 % artaraq 1,02 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Alfa Kapital" 2013-cü ildə "Effektinvest" adı ilə fəaliyyətə başlayıb, 2026-cı ildə rebrendinq edib. BOKT-un təsisçiləri 52 % payla Fərid Köçərli, 46,5 % payla Şirin Cavadov və 1,5 % payla Elçin Niftiyevdir.

    Maliyyə hesabatı Alfa Kapital MMC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Xalis mənfəət

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti