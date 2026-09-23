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    100 000 AZN-dək kredit 5 %-dək endirimlə - "Expressbank"da

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:36
    100 000 AZN-dək kredit 5 %-dək endirimlə - Expressbankda

    "Expressbank" payız mövsümü ilə əlaqədar olaraq xüsusi kredit kampaniyası təqdim edir.

    Belə ki, digər banklarda olan kredit öhdəliklərini "Expressbank"da birləşdirmək istəyən müştərilər üçün 100 000 manatadək kredit məbləğinə illik 5 %-dək endirim tətbiq olunur.

    Kredit məbləği yenilənən planlar, toy hazırlıqları, ev təmiri və digər böyük xərcləriniz üçün 3 aydan 59 ayadək müddətdə rəsmiləşdirilə bilər. Bundan əlavə, müştərilərə kreditin əsas məbləği üzrə ödənişlərdə 2 ay güzəşt imkanı təqdim olunur.

    Təklifin şərtləri və müraciət qaydaları barədə ətraflı məlumat: https://exb.az/payizteklifi

    "Expressbank" Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "Instagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

    Expressbank ASC

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