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UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" və "Ayaks" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" və "Ayaks" komandalarının start heyətləri açıqlanıb UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda baş tutacaq “Qarabağ” – "Ayaks" (Niderland) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.
Komanda
24 Oktyabr , 2024 19:48
UEFA Avropa Liqası: Qarabağ və Ayaks komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda baş tutacaq “Qarabağ” – "Ayaks" (Niderland) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək oyun 20:45-də başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Abbas Hüseynov, Bədavi Hüseynov, Kevin Medina, Julio Romao, Marko Yankoviç, Leandro Andrade, Yassin Benzia, Abdullah Zubir, Juninyo.

"Ayaks": Remko Pasver, Yorrel Hato, Yosip Şutalo, Daniele Ruqani, Devayn Renç, Kennet Teylor, Cordan Henderson, Kian Fitç Cim, Mika Qodts, Vaut Herqorst, Kristian Ramussen.

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