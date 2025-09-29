Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Azərbaycan klubunun baş məşqçisi təyin olunub

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    • 29 sentyabr, 2025
    • 16:03
    "Naxçıvan" basketbol komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Komanda Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Nikola Bozinoskiyə tapşırılıb. 41 yaşlı mütəxəssis son olaraq "Şkupi" klubunda çalışıb.

    Təcrübəli məşqçi 2023/2024 mövsümündə "Sabah" klubunda da işləyib.

