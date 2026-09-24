Seneqallı voleybolçu Seriqne Nqaqne Fall Azərbaycan klubuna keçib
Komanda
- 24 sentyabr, 2026
- 09:34
Seneqallı voleybolçu Seriqne Nqaqne Fall karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək. "Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal" 31 yaşlı blokçunu heyətinə qatdığını açıqlayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl İsveç və İsveçrədə legioner həyatı yaşayıb.
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