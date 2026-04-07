İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    • 07 aprel, 2026
    • 11:39
    "Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası bu gün gənclər arasında Çempionlar Liqasında mübarizəyə start verir.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi B qrupundakı ilk oyununda Bosniya və Herseqovinanın "İqokea" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Laktasi şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.

    Azərbaycan təmsilçisi qrupdakı növbəti oyununu sabah "Porşe BBA Lyudviqsburq"a (Almaniya) qarşı keçirəcək.

    Xatırladaq ki, reqlamentə əsasən, qrup qalibləri yarımfinala vəsiqə qazanacaq. İkinci yeri tutanlar 5-8, sonuncu yerin sahibləri isə 9-12-ci yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlar.

    Sabah BK Çempionlar Liqası İqokea BK Porşe BBA Lyudviqsburq BK

