"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır
Komanda
- 07 aprel, 2026
- 11:39
"Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası bu gün gənclər arasında Çempionlar Liqasında mübarizəyə start verir.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi B qrupundakı ilk oyununda Bosniya və Herseqovinanın "İqokea" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Laktasi şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.
Azərbaycan təmsilçisi qrupdakı növbəti oyununu sabah "Porşe BBA Lyudviqsburq"a (Almaniya) qarşı keçirəcək.
Xatırladaq ki, reqlamentə əsasən, qrup qalibləri yarımfinala vəsiqə qazanacaq. İkinci yeri tutanlar 5-8, sonuncu yerin sahibləri isə 9-12-ci yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlar.
