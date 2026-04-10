"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında "Borats"la qarşılaşacaq
Komanda
- 10 aprel, 2026
- 11:19
"Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası Çempionlar Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi bu gün 5-8-ci yerlər uğrunda matça çıxacaq.
Komandanın rəqibi Serbiya təmsilçisi "Borats" olacaq. Qarşılaşma Bosniya və Herseqovinada, Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, "Sabah"ın U-18 komandası ötən gün B qrupunda Almaniyanın "Porşe BBA Lyudviqsburq" kollektivini məğlub edib -72:61. "Bayquşlar" ilk oyunda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "İqokea"ya 58:88 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
