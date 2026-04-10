    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında "Borats"la qarşılaşacaq

    • 10 aprel, 2026
    • 11:19
    Sabahın U-18 komandası Çempionlar Liqasında Boratsla qarşılaşacaq

    "Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası Çempionlar Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi bu gün 5-8-ci yerlər uğrunda matça çıxacaq.

    Komandanın rəqibi Serbiya təmsilçisi "Borats" olacaq. Qarşılaşma Bosniya və Herseqovinada, Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, "Sabah"ın U-18 komandası ötən gün B qrupunda Almaniyanın "Porşe BBA Lyudviqsburq" kollektivini məğlub edib -72:61. "Bayquşlar" ilk oyunda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "İqokea"ya 58:88 hesabı ilə uduzub.

    Sabah BK Sabahın U-18 komandası Borats BK Çempionlar Liqası Porşe BBA Lyudviqsburq BK İqokea BK

