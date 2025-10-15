"Sabah" FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq
Komanda
- 15 oktyabr, 2025
- 10:13
"Sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda "Alba" (Almaniya) ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, B qrupunda yer alan Bakı klubu ilk görüşdə Çexiya təmsilçisi "Nimburk"a 93:65 hesabı ilə məğlub olub. Komanda növbəti matçını oktyabrın 29-da səfərdə Fransa təmsilçisi "Elan"a qarşı keçirəcək.
