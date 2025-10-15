İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq

    Komanda
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:13
    Sabah FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq

    "Sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda "Alba" (Almaniya) ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, B qrupunda yer alan Bakı klubu ilk görüşdə Çexiya təmsilçisi "Nimburk"a 93:65 hesabı ilə məğlub olub. Komanda növbəti matçını oktyabrın 29-da səfərdə Fransa təmsilçisi "Elan"a qarşı keçirəcək.

    "sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqası Milli Gimnastika Arenası "Alba" klubu

    Son xəbərlər

    11:05

    Aydın Kərimov: "Şuşada 45 binanın tikintisinə başlanılıb"

    İnfrastruktur
    11:00

    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb

    İnfrastruktur
    10:59

    "Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    Biznes
    10:57

    Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"

    Biznes
    10:50

    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    10:48

    Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir

    Turizm
    10:45
    Foto

    Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilib

    Energetika
    10:41

    Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"

    Turizm
    10:38

    Azərbaycan 9 ayda emal etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti