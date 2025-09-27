İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Komanda
    • 27 sentyabr, 2025
    • 16:01
    Quba basketbol klubu yoxlama oyunu keçirib

    "Quba" basketbol klubu yoxlama görüşü keçirib.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    "Ordu" ilə qarşılaşan kollektiv rəqibinə 66:70 hesabı ilə uduzub.

