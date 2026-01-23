Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulacaq
Komanda
- 23 yanvar, 2026
- 09:35
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal" "Gənclər"lə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma "Murov Az Terminal"ın idman zalında keçiriləcək.
"Milli Aviasiya Akademiyası" isə UNEC-lə görüşəcək. Bu oyun "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında baş tutacaq.
Hər iki görüş saat 17:00-da start götürəcək.
