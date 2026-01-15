Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti oyunları keçiriləcək
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq.
Saat 16:00-da "Azərreyl" "Gənclər"lə üz-üzə gələcək. 18:00-da isə "Abşeron" ilə "Gəncə" münasibətləri aydınlaşdıracaq.
Hər iki görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq.
