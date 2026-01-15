İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:03
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti oyunları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Saat 16:00-da "Azərreyl" "Gənclər"lə üz-üzə gələcək. 18:00-da isə "Abşeron" ilə "Gəncə" münasibətləri aydınlaşdıracaq.

    Hər iki görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq.

