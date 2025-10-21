Qadın və kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada növbəti oyunlar keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Komanda
    • 21 oktyabr, 2025
    • 18:01
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki çempionatda II turun qarşılaşmaları baş tutub.

    Qadınların yarışında "Gəncə" "Murov Az Terminal"ı, kişilərin mübarizəsində isə "Xilasedici" "Ordu" kollektivini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Matçlar müvafiq olaraq "Murov Az Terminal"ın və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zallarında reallaşıb.

