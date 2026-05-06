İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Neftçi"nin baş məşqçisi Ratomir Deliç: "Dünya Seriyasında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq"

    Komanda
    • 06 may, 2026
    • 17:49
    Neftçinin baş məşqçisi Ratomir Deliç: Dünya Seriyasında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq

    "Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Filippinin paytaxtı Manilada keçiriləcək Dünya Seriyasının mərhələsində yaxşı çıxış etməyə çalışacaq.

    Bu barədə "Report"a "ağ-qaralar"ın baş məşqçisi Ratomir Deliç açıqlama verib.

    Mütəxəssis bu turnirin mövsümdə ilk yarışları olduğunu xatırladıb:

    "Hamımız buna görə çox həyəcanlıyıq. Hazırlıq üçün çox vaxtımız olmadı. Komandadakı üç oyunçu ötən yay birlikdə çıxış edib, buna görə bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Yeni oyunçumuz Aoi Katsura isə artıq bir neçə ildir 3x3 basketbol oynayır və düşünürəm ki, oyunumuza uyğunlaşması üçün çox vaxta ehtiyac olmayacaq. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, yaxşı çıxış edək və mümkün qədər tez öz ritmimizi bərpa edək. Dünya Kuboku da çox yaxındadır və biz ora tam hazır olmalıyıq".

    Xatırladaq ki, Manila şəhərindəki yarış mayın 7-də start götürəcək. Azərbaycan təmsilçisi həmin gün Polşa və Çin yığmaları ilə üz-üzə gələcək.

    Ratomir Deliç 3x3 basketbol Neftçinin qadınlardan ibarət 3x3 üzrə basketbol komandası Aoi Katsura

    Son xəbərlər

    18:31

    İsrail-Livan danışıqlarının üçüncü raundu növbəti həftə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:29

    "Mançester Yunayted"in Çempionlar Liqasından əldə edəcəyi gəlir bəlli olub

    Futbol
    18:28

    Bakı-Quba-Rusiya sərhədi ödənişli yolunda radar nəzarəti gücləndirilir

    Daxili siyasət
    18:21

    Novxanıda bıçaqlanaraq öldürülən gəncin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16
    Video

    ETX uşaqların internetdə üzləşə biləcəyi risklərlə bağlı sosial videoçarx hazırlayıb

    İKT
    18:11
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir

    İnfrastruktur
    18:09

    Naxçıvanda su xəttində qəza baş verib

    Daxili siyasət
    18:00
    Foto

    Aqil Abbas: Ədəbiyyat informasiya səs-küyündən daha güclüdür

    Ədəbiyyat
    18:00
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti