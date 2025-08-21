Haqqımızda

"Neftçi" kapitanı ilə müqavilə müddətini uzadıb, üç basketbolçunu heyətinə cəlb edib

"Neftçi" kapitanı ilə müqavilə müddətini uzadıb, üç basketbolçunu heyətinə cəlb edib Ölkəmizi FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində təmsil edəcək “Neftçi” həm komandanın, həm də Azərbaycan millisinin kapitanı olan Amil Həmzəyevlə müqaviləni daha bir mövsüm uzadıb.
Komanda
21 avqust 2025 17:18
Neftçi kapitanı ilə müqavilə müddətini uzadıb, üç basketbolçunu heyətinə cəlb edib

Azərbaycanı FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində təmsil edəcək “Neftçi” kapitanı Amil Həmzəyevlə müqavilə müddətini daha bir mövsüm uzadıb.

Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bundan əlavə, yerli oyunçular - Əkbər Məmmədov, Fikrət Ələkbərov və Ağa Ağayev "ağ-qaralar"ın heyətinə cəlb olunub.

Qeyd edək ki, Əkbər Məmmədov Azərbaycan millisinin üzvüdür, son klubu NTD olub. Fikrət Ələkbərov U-20 yığmasında çıxış edib. O, son mövsümü “Quba”da keçirib. Ağa Ağayev isə U-16 yığmamızın üzvüdür.

