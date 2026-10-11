"Kür"ün baş məşqçisi Fuad Yanqildin: "Komanda ikinci oyunda daha inamlı idi"
- 11 oktyabr, 2026
- 19:02
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Qadınlardan ibarət "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunun II təsnifat mərhələsinin cavab oyununda daha inamlı təsir bağışlayıb.
"Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan təmsilçisinin baş məşqçisi Fuad Yanqildin jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Mütəxəssis II təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə Kiprin APOEL kollektivini 39:13 hesabı ilə məğlub etdikləri görüşlə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Birinci oyuna nisbətən komanda ikinci matçda daha inamlı idi. Tapşırıqları yaxşı yerinə yetirdilər. Komandamdan çox razıyam. Təəssüratlarım əladır. Növbəti raunddakı potensial rəqiblərə baxmışıq. Hansı komanda ilə qarşılaşacağımızı gözləyirik".
Xatırladaq ki, ötən gün eyni arenada rəqibini 40:18 hesabı ilə üstələyən "Kür" növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Komandanın III təsnifat mərhələsindəki rəqibi oktyabrın 13-də müəyyənləşəcək.