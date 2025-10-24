Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında II turun növbəti oyunu keçirilib
Komanda
- 24 oktyabr, 2025
- 18:40
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında II turun növbəti oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal"la qarşılaşan "Neftçi" 3:2 hesablı qələbə qazanıb.
Matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında reallaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşündə "Xilasedici" "Ordu" kollektivini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
