    Komanda
    • 24 oktyabr, 2025
    • 18:40
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında II turun növbəti oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal"la qarşılaşan "Neftçi" 3:2 hesablı qələbə qazanıb.

    Matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında reallaşıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşündə "Xilasedici" "Ordu" kollektivini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Voleybol Yüksək Liqa "Neftçi" voleybol klubu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

