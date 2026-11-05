Ceyhun Həsənli "Şəki" basketbol komandasnın baş məşqçisi təyin olunub
Komanda
- 05 noyabr, 2026
- 12:38
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Şəki" basketbol komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Ceyhun Həsənli Azərbaycan Basketbol Liqası 2-də çıxış edəcək komanda ilə anlaşıb.
Qeyd edək ki, Şəki basketbolunun yetirməsi olan C.Həsənli ötən mövsüm "Şəki"də türkiyəli baş məşqçi Bedri Meriçin köməkçisi olub.
Son xəbərlər
08:30
ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilibDigər ölkələr
08:15
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilibHadisə
08:10
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:03
Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlərDigər ölkələr
08:00
Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu GünüdürMedia
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion