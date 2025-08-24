Haqqımızda

Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisi dünya çempionatında üçüncü olub

Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisi dünya çempionatında üçüncü olub Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatına yekun vurulub.
Komanda
24 avqust 2025 23:02
Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisi dünya çempionatında üçüncü olub

Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatına yekun vurulub.

"Report" xəbər verir ki, yunan-Roma güləşi üzrə millimiz mötəbər yarışda 1 dəst medal qazanıb.

90 xal toplayan yığmamız komanda hesabında dünya üçüncüsü olub. Mllimiz həm medalların sayına, həm əyarına, həm toplanan xallara, həm də sıralamadakı komanda mövqeyinə görə, son 3 ildə özünün ən yaxşı nəticəsinə imza atıb.

Xatırladaq ki, komandamızın heyətində Ayxan Cavadov (60 kq) qızıl, Turan Daşdəmirov (55 kq) gümüş, Fəraim Mustafayev (67 kq) isə bürünc medal qazanıb.

