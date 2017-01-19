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    Azərbaycanda keçiriləcək Avropa çempionatının təqvimi açıqlanıb

    Turnirə sentyabrın 22-də start veriləcək

    Bakı. 19 yanvar. REPORT.AZ/ Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan və Gürcüstanda keçiriləcək Avropa çempionatının təqvimi açıqlanıb. 

    "Report"un məlumatına görə, oyunlara sentyabrın 22-dən start veriləcək.

    Qitə turnirinin açılış oyununda Azərbaycan və Macarıstan üz-üzə gələcək. Çempionatın qalibi oktyabrın 1-də müəyyənləşəcək.

    A qrupu (Bakı)

    22 sentyabr

    18:00. Macarıstan - Azərbaycan

    20:30. Polşa – Almaniya

    23 sentyabr

    18:00. Polşa – Macarıstan

    24 sentyabr

    18:00. Azərbaycan – Polşa

    20:30. Almaniya – Macarıstan

    25 sentyabr

    18:00. Azərbaycan – Almaniya

    B qrupu (Tiflis)

    22 sentyabr

    17:00. İtaliya – Gürcüstan

    20:00. Belarus – Xorvatiya

    23 sentyabr

    17:00. Gürcüstan - Xorvatiya

    20:00. İtaliya – Belarus

    24 sentyabr

    17:00. Gürcüstan – Belarus

    20:00. Xorvatiya - İtaliya

    C qrupu (Bakı)

    22 sentyabr

    15:30. Ukrayna – Rusiya

    23 sentyabr

    15:30. Bolqarıstan – Ukrayna

    20:30. Türkiyə - Rusiya

    24 sentyabr

    15:30. Bolqarıstan – Türkiyə

    25 sentyabr

    20:30. Türkiyə - Ukrayna

    D qrupu (Gəncə / Göygöl)

    22 sentyabr

    17:00. Serbiya - Çexiya

    20:00. Hollandiya – Belçika

    23 sentyabr

    17:00. Çexiya – Belçika

    20:00. Serbiya – Hollandiya

    24 sentyabr

    17:00. Belçika – Serbiya

    20:00. Çexiya – Hollandiya

    26 sentyabr

    A və C qrupları

    18:00. Pley-off oyunları - 1

    20:30. Pley-off oyunları - 2

    27 sentyabr

    B və D qrupları

    18:00. Pley-off oyunları - 3

    20:30. Pley-off oyunları - 4

    28 sentyabr

    18:00. 1/4 final

    20:30. 1/4 final

    29 sentyabr

    18:00. 1/4 final

    20:30 1/4 final

    30 sentyabr

    18:00. Yarımfinal

    20:30. Yarımfinal

    1 oktyabr

    16:00. Bürünc medal uğrunda

    19:00. Final

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