Azərbaycanda keçiriləcək Avropa çempionatının təqvimi açıqlanıb

Bakı. 19 yanvar. REPORT.AZ/ Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan və Gürcüstanda keçiriləcək Avropa çempionatının təqvimi açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, oyunlara sentyabrın 22-dən start veriləcək.
Qitə turnirinin açılış oyununda Azərbaycan və Macarıstan üz-üzə gələcək. Çempionatın qalibi oktyabrın 1-də müəyyənləşəcək.
A qrupu (Bakı)
22 sentyabr
18:00. Macarıstan - Azərbaycan
20:30. Polşa – Almaniya
23 sentyabr
18:00. Polşa – Macarıstan
24 sentyabr
18:00. Azərbaycan – Polşa
20:30. Almaniya – Macarıstan
25 sentyabr
18:00. Azərbaycan – Almaniya
B qrupu (Tiflis)
22 sentyabr
17:00. İtaliya – Gürcüstan
20:00. Belarus – Xorvatiya
23 sentyabr
17:00. Gürcüstan - Xorvatiya
20:00. İtaliya – Belarus
24 sentyabr
17:00. Gürcüstan – Belarus
20:00. Xorvatiya - İtaliya
C qrupu (Bakı)
22 sentyabr
15:30. Ukrayna – Rusiya
23 sentyabr
15:30. Bolqarıstan – Ukrayna
20:30. Türkiyə - Rusiya
24 sentyabr
15:30. Bolqarıstan – Türkiyə
25 sentyabr
20:30. Türkiyə - Ukrayna
D qrupu (Gəncə / Göygöl)
22 sentyabr
17:00. Serbiya - Çexiya
20:00. Hollandiya – Belçika
23 sentyabr
17:00. Çexiya – Belçika
20:00. Serbiya – Hollandiya
24 sentyabr
17:00. Belçika – Serbiya
20:00. Çexiya – Hollandiya
26 sentyabr
A və C qrupları
18:00. Pley-off oyunları - 1
20:30. Pley-off oyunları - 2
27 sentyabr
B və D qrupları
18:00. Pley-off oyunları - 3
20:30. Pley-off oyunları - 4
28 sentyabr
18:00. 1/4 final
20:30. 1/4 final
29 sentyabr
18:00. 1/4 final
20:30 1/4 final
30 sentyabr
18:00. Yarımfinal
20:30. Yarımfinal
1 oktyabr
16:00. Bürünc medal uğrunda
19:00. Final
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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