    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi "Qalatasaray"ın oyununa təyinat alıb

    Komanda
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:45
    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi Qalatasarayın oyununa təyinat alıb

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli beynəlxalq yarışa supervayzer kimi təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a AVF-dən məlumat verilib.

    Z.Gözəlbəyli qadın voleybolçular arasında CEV Kubokunun 1/16 final mərhələsində Türkiyənin "Qalatasaray" və Portuqaliyanın "Portu" komandaları arasında keçiriləcək oyunda hakimlərin fəaliyyətinə nəzarət edəcək.

    Dekabrın 3-də İstanbulda reallaşacaq qarşılaşmanın hakimləri italiyalı Mauro Karlo Qoitre və finlandiyalı Marko Oravaynen olacaq.

    Zöhrab Gözəlbəyli AVF supervayzer təyinat CEV Kuboku

