Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi "Qalatasaray"ın oyununa təyinat alıb
Komanda
- 02 dekabr, 2025
- 09:45
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli beynəlxalq yarışa supervayzer kimi təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AVF-dən məlumat verilib.
Z.Gözəlbəyli qadın voleybolçular arasında CEV Kubokunun 1/16 final mərhələsində Türkiyənin "Qalatasaray" və Portuqaliyanın "Portu" komandaları arasında keçiriləcək oyunda hakimlərin fəaliyyətinə nəzarət edəcək.
Dekabrın 3-də İstanbulda reallaşacaq qarşılaşmanın hakimləri italiyalı Mauro Karlo Qoitre və finlandiyalı Marko Oravaynen olacaq.
Son xəbərlər
10:46
Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıbDigər
10:44
ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!Maliyyə
10:43
Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıbMaliyyə
10:41
Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcəkCOP29
10:41
"Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaqMaliyyə
10:41
Foto
Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşübFərdi
10:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıbMaliyyə
10:36
Video
Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldırBiznes
10:34