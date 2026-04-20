Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ratomir Deliç: "Dünya Kubokunda hər oyuna qələbə üçün çıxacağıq"
- 20 aprel, 2026
- 11:17
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Dünya Kubokunda hər oyuna qalib gəlmək üçün çıxacaq.
Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın baş məşqçisi Ratomir Deliç bildirib.
Mütəxəssis planetin ən güclü komandalarına qarşı mübarizə aparmağın böyük şərəf olduğunu vurğulayıb:
"Dünya Kubokunda olmaq və planetin ən yaxşı komandaları ilə bu titul uğrunda mübarizə aparmaq həqiqətən şərəfdir. Artıq qrupdakı rəqiblərimizi tanıyırıq. Bu dəfə yarışın sisteminin indiyədək alışdığımızdan bir qədər fərqli olacağını bilirik. Lakin biz bu cür rəqabətə həm fiziki, həm də taktiki cəhətdən ən yüksək səviyyədə hazırlaşmağa çalışacağıq. Əlbəttə ki, asan olmayacaq. Amma hər zamankı kimi, rəqibin kimliyindən asılı olmayaraq, meydana hər oyunda qalib gəlmək üçün çıxacağıq. Heç kimi zəif qiymətləndirmirik, lakin eyni zamanda, heç bir komandaya qarşı oynamaqdan da qorxmuruq".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi A qrupunda Niderland, Polşa, Çexiya və Madaqaskar ilə mübarizə aparacaq. Yarış iyunun 1-7-də Polşanın paytaxtı Varşavada keçiriləcək.