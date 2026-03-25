Azərbaycan millisi İspaniyada AVRO-2026-nın təsnifat turnirində mübarizə aparacaq
Komanda
- 25 mart, 2026
- 09:00
Azərbaycanın 18 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət millisi Avropa çempionatının II təsnifat mərhələsində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.
Komanda bu gün yarışın keçiriləcəyi İspaniyaya yola düşüb. Milli Kadis şəhərində təşkil olunacaq turnirdə C qrupunda mübarizə aparacaq. Baş məşqçi Şahin Çatmanın rəhbərlik etdiyi kollektivin rəqibləri meydan sahibi ilə yanaşı, Estoniya və Niderland yığmaları olacaq.
Qeyd edək ki, 27–29 mart tarixlərində təşkil olunacaq AVRO-2026-nın II təsnifat mərhələsində ümumilikdə 20 komanda 5 qrupda qüvvəsini sınayacaq. Reqlamentə əsasən, yalnız qrup qalibləri qitə çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.
09:14
Türkiyə ərazisi ilə 31 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunubEnergetika
09:01
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.03.2026)Maliyyə
09:00
Azərbaycan millisi İspaniyada AVRO-2026-nın təsnifat turnirində mübarizə aparacaqKomanda
08:56
İsveçdə 20 yaşlı futbolçu Huqo Mosshaqen atışma zamanı öldürülübFutbol
08:35
"Beşiktaş" və "Qalatasaray"ın keçmiş prezidentləri saxlanılıblarFutbol
08:32
İran İsrail və ABŞ bazalarına 80-ci zərbə dalğasını elan edibRegion
08:07
Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə sistemləri İranın beş dronunu vurubDigər ölkələr
07:36
Avstraliya aviaşirkəti yanacağın qiymətinin artımı səbəbindən Yeni Zelandiyaya uçuşları azaldıbDigər ölkələr
07:18