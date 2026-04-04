Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-in mərhələsində növbəti iki oyun keçiriləcək
- 04 aprel, 2026
- 09:18
Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "Gəncə" "Lənkəran"la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində, saat 14:00-da start götürəcək.
Günün son matçında NTD "Sumqayıt"la görüşəcək. Bu oyun Bakı İdman Sarayında, saat 16:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan matçlarda "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (98:87), "Şəki" "Quba"nı (101:89) üstələyib. Komandalar arasında ikinci oyunlar aprelin 6-7-də keçiriləcək.
