Azərbaycan Basketbol Liqasının I və II turlarında keçiriləcək iki oyun təxirə salınıb
Komanda
- 01 oktyabr, 2026
- 14:45
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Azərbaycan Basketbol Liqasının (ABL) I və II turlarında keçiriləcək iki oyun təxirə salınıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
I turun oktyabrın 4-də keçirilməsi planlaşdırılan "Naxçıvan" – "Neftçi" qarşılaşması baş tutmayacaq.
Buna səbəb "Neftçi"nin oktyabrın 6-da FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində Yunanıstanda "Mikonos"la qarşılaşmasıdır.
Bundan başqa, II turun "Gəncə" – "Sabah" oyunu da təxirə salınıb.
Qarşılaşmaların yeni tarixləri barədə əlavə məlumat veriləcək.
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