Azərbaycan Basketbol Liqasında yarımfinalın ikinci oyunlarına start verilir
Komanda
- 25 aprel, 2026
- 10:01
Azərbaycan Basketbol Liqasında yarımfinal mərhələsinin ikinci görüşlərinə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə "Gəncə" evdə "Sabah"la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, komandalar arasında ilk oyun Bakı klubunun 96:67 hesablı üstünlüyü ilə bitib.
