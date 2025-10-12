Azərbaycan Basketbol Liqası: II turun daha bir oyunu keçirilib
Azərbaycan Basketbol Liqasında II turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Sərhədçi" "Lənkəran"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 84:70.
Günün ikinci oyununda "Naxçıvan" "Sumqayıt"la qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" "Gəncə"yə (96:94), "Sabah" isə NTD-yə (133:65) qalib gəlib.
