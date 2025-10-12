İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycan Basketbol Liqası: II turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    • 12 oktyabr, 2025
    • 16:01
    Azərbaycan Basketbol Liqası: II turun daha bir oyunu keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Sərhədçi" "Lənkəran"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 84:70.

    Günün ikinci oyununda "Naxçıvan" "Sumqayıt"la qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" "Gəncə"yə (96:94), "Sabah" isə NTD-yə (133:65) qalib gəlib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası ABL II tur

    Son xəbərlər

    16:01

    Azərbaycan Basketbol Liqası: II turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    15:49

    İran Misirdə keçiriləcək "Sülh Sammiti"ndə təmsil olunmayacaq

    Region
    15:36

    Trampın səfəri zamanı Tel-Əviv aeroportu yük təyyarələrini qəbul etməyəcək

    Digər ölkələr
    15:16

    Əfqanıstanla toqquşmada Pakistanın 23 hərbçisi həlak olub, 29 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    15:14

    Didye Deşam Azərbaycan millisi ilə matçda fransalı futbolçulardan narazı qalıb

    Futbol
    15:02

    Ankara ilə Dəməşq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub

    Region
    14:55

    Ukraynalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə matçı buraxacaq

    Futbol
    14:51

    KİV: HƏMAS 20 girovu oktyabrın 12-də İsrailə təhvil verə bilər

    Digər ölkələr
    14:34

    Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti