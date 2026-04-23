Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" bu gün "Neftçi" ilə qarşılaşacaq
Komanda
- 23 aprel, 2026
- 09:39
Azərbaycan Basketbol Liqasının yarımfinal mərhələsində bu gün daha bir matç baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, "Abşeron Lions" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan "Sabah" - "Gəncə" matçında "bayquşlar" 96:67 hesabı ilə qalib gəlib.
21:54
Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
21:37
TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıbXarici siyasət
21:36
Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2Fərdi
21:30
Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilibDigər ölkələr
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36