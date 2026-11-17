AVF rəsmisi Zöhrab Gözəlbəyli Çelenc Kubokunun oyununa təyinat alıb
Komanda
- 17 noyabr, 2026
- 10:13
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Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli beynəlxalq yarışa təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AVF-dən məlumat verilib.
O, Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən kişi voleybolçular arasında keçirilən Çelenc Kubokunun 1/32 final mərhələsinin qarşılaşmasına supervayzer təyin olunub.
Noyabrın 18-də Yunanıstanda keçiriləcək oyunda yerli "OFI Crete" komandası Almaniyanın "Helios Grizzlys Gıesen" klubu ilə üz-üzə gələcəklər.
Qarşılaşmanı türkiyəli Meryem Tekol Pelenk və serbiyalı Aleksandra Balanziç idarə edəcəklər.
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