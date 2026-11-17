Anar Bayramov Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 10:08
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Səhiyyə naziri Anar Bayramov noyabrın 27-də Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Qəbulda Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı və Yardımlı rayonlarının sakinləri iştirak edə biləcəklər.
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