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ABŞ-dən olan basketbolçu "Orlando" klubunun tarixinə düşüb

ABŞ-dən olan basketbolçu "Orlando" klubunun tarixinə düşüb ABŞ-dən olan oyunçu Paolo Bankero Milli Basketbol Liqasında (NBA) "Orlando" komandasının tarixinə düşüb.
Komanda
29 Oktyabr , 2024 11:10
ABŞ-dən olan basketbolçu Orlando klubunun tarixinə düşüb
Paolo Bankero

ABŞ-dən olan oyunçu Paolo Bankero Milli Basketbol Assosiasiyasında (NBA) "Orlando" komandasının tarixinə düşüb.

"Report"un məlumatına görə, o, klub tarixində bir matçda azı 50 xal toplayan ən gənc basketbolçu olub.

Bankero bunu "İndiana"ya qalib gəldikləri (119:115) görüşdə 50 xal toplamaqla reallaşdırıb. İdmançı 21 yaş 351 günündə komanda rekorduna imza atıb.

Basketbolçu NBA tarixində yalnız Lebron Ceymsdən geri qalıb. Hazırda 39 yaşı olan oyunçu 2005-ci ildə 20 yaş 80 günündə bir qarşılaşmada 50 xala çatıb.

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