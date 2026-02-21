İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İqtisadiyyat
    • 21 fevral, 2026
    • 11:29
    İlham Mirzəliyev Göygöldə vətəndaşları qəbul edib

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Göygöl rayonunda Göygöl, Samux və Daşkasən sakinlərini qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib.

    Qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

