İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Xudatda kanalizasiya xətlərini zibil basıb, yerli qurumlar problemin həlli üçün hərəkətə keçib

    İnfrastruktur
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:08
    Xudatda kanalizasiya xətlərini zibil basıb, yerli qurumlar problemin həlli üçün hərəkətə keçib

    Xaçmaz rayonu Xudat şəhərinin bəzi ərazilərində kanalizasiya xətlərini zibil basıb, müvafiq qurumlar problemin həlli üçün hərəkətə keçiblər. 

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, məişət tullantılarının daşınmaması və kanalizasiya sularının ətrafa axması səbəbindən Xudatın General Mahmud Əbilov küçəsini kəskin üfunət qoxusu bürüyüb.

    Sakinlər yaranmış vəziyyət üzündən xüsusilə uşaqlar arasında yoluxucu xəstəliklərin yayıla biləcəyindən narahatlıqlarını ifadə ediblər. Onların sözlərinə görə, problemin həlli üçün rayonun aidiyyəti qurumlarına ardıcıl müraciətlərinin bu günə qədər nəticəsi olmasa da, artıq "buz" tərpənib.  

    Məsələ ilə bağlı Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətindən "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, sakinləri narahat edən problem dərhal nəzarətə götürülüb. Qeyd edilib ki, aidiyyəti üzrə qurumlara verilən müvafiq tapşırıqlara əsasən, sözügedən ərazinin məişət tullantılarından və çirkab sulardan təmizlənməsinə başlanılıb.

    Xaçmaz Xudat kanalizasiya tullantı problem

    Son xəbərlər

    17:38

    İlham Əliyev: Bərpaolunan enerji növünün yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı məhz BƏƏ şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olacaq

    Xarici siyasət
    17:38

    Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:36
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:22

    ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıb

    ASK
    17:19

    ATƏT rəsmisi: Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarın icrasına başlanılıb

    Xarici siyasət
    17:10

    Böyükşor gölündə suyun səviyyəsinin azalmasına aydınlıq gətirilib

    Ekologiya
    17:09

    "Atletiko"nun iki futbolçusu "Liverpul"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    17:07

    Separatçılara qucaq açan Fransa - Makron hökumətinin təxribatları bitmir - ŞƏRH

    Analitika
    17:03

    BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti