İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    WUF13 Radiospektrin idarə edilməsi portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    • 16 mart, 2026
    • 16:42
    WUF13 Radiospektrin idarə edilməsi portalı istifadəyə verilib

    BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) zamanı radiospektrin idarə olunmasını təmin etmək məqsədilə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin (İKTA) WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ilə əməkdaşlığı çərçivəsində xüsusi portal istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mayın 17 – 22-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbir zamanı istifadə olunacaq radioelektron avadanlıqların və tezliklərin koordinasiyası bu portal vasitəsilə həyata keçiriləcək.

    Portal vasitəsilə tədbirdə istifadə ediləcək müxtəlif tezliklərdə çalışan bütün radioavadanlıqlar qeydiyyatdan keçiriləcək, müvafiq tezlik resursları ayrılacaq və avadanlıqlar etiketlənəcək. WUF13 tədbirində iştirak edəcək qonaqlar və media nümayəndələri istifadə edəcəkləri radioavadanlıqların qeydiyyatı üçün https://wuf13-e-permission.icta.az/ portalına daxil olaraq müraciət etməlidirlər.

    Qeyd edək ki, oxşar yanaşma daha əvvəl Bakıda keçirilmiş BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) zamanı da tətbiq olunub. Həmin tədbir çərçivəsində 280 təşkilatın istifadə etdiyi 4023 radioelektron avadanlıq portal vasitəsilə qeydiyyatdan keçirilərək etiketlənib və radiospektrin səmərəli idarə olunması təmin edilib.

    BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumu WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13)

    Son xəbərlər

    16:56

    ADSEA: Bayram günlərində suyun kəsilməməsi üçün bütün tədbirlər görüləcək

    İnfrastruktur
    16:56

    Barro Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını genişləndirdiyini elan edib

    Digər ölkələr
    16:53

    Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:43

    Azərbaycanın boks millləri beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    16:42

    WUF13 Radiospektrin idarə edilməsi portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    16:41

    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 6 raketini və 21 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    16:36
    Foto

    Dövlət satınalmaları üzrə auditdə avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə olacaq

    Maliyyə
    16:36

    Starmer: Hörmüz boğazının açılması NATO çərçivəsində həyata keçirilməyəcək

    Digər ölkələr
    16:33

    Prezident emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələri təsdiqləyib

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti