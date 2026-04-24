İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Vüsal Nəsirli Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 24 aprel, 2026
    • 17:41
    Vüsal Nəsirli Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Masallı şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən bildirilib.

    Məlumata əsasən, qəbulda Masallı və Yardımlı rayonlarının sakinləri ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı vətəndaşların müraciətləri əsasən avtomobil yollarının mövcud vəziyyəti, yolların əsaslı təmiri və yenidən qurulması, eləcə də məşğulluq məsələlərini əhatə edib.

    Qaldırılan bütün məsələlər dinlənilib, onların operativ araşdırılması və həlli istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Vüsal Nəsirli Masallı şəhəri Vətəndaş qəbulu

