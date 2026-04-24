Vüsal Nəsirli Masallıda vətəndaşları qəbul edib
İnfrastruktur
- 24 aprel, 2026
- 17:41
Bu gün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Masallı şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
Bu barədə "Report"a agentlikdən bildirilib.
Məlumata əsasən, qəbulda Masallı və Yardımlı rayonlarının sakinləri ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı vətəndaşların müraciətləri əsasən avtomobil yollarının mövcud vəziyyəti, yolların əsaslı təmiri və yenidən qurulması, eləcə də məşğulluq məsələlərini əhatə edib.
Qaldırılan bütün məsələlər dinlənilib, onların operativ araşdırılması və həlli istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
