    Sumqayıtda 30 min abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    • 31 mart, 2026
    • 09:50
    Sumqayıtda 30 min abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

    Sumqayıtda 30 min abonentin qazı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Belə ki, qaz tənzimləyicisinin təmiri ilə əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhərinin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19, 21, 29, 30, 34, 36 və 45-ci məhəllələri, həmçinin, 1, 2, 5 və 6-cı mikrorayonları üzrə abonentlərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Məlumata görə, təxminən, 30 min abonentə qazın verilişi saat 11:00-dan etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.

    Təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra qazın verilişi mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.

    Azəriqaz İstehsalat Birliyi

