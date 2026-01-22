İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil idxalı 39 % azalıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycana 213 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 814 ədəd avtomobil ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 27 %, kəmiyyət olaraq – 39 % azdır.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın avtomobil ixrac etdiyi ölkələr sırasında 3-cü yerdə qərarlaşıb.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrə 2 milyard 814 milyon ABŞ dolları dəyərində 111 min 265 ədəd avtomobil satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 16 % və 5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstandan Qırğızıstana 1,42 milyard ABŞ dolları dəyərində 40 min 861 ədəd, Qazaxıstana 785 milyon ABŞ dolları dəyərində 44 min 767 ədəd, Tacikistana 162 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 592 ədəd, Özbəkistana 78 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 min 658 ədəd avtomobil tədarük edilib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan 2,4 milyard ABŞ dolları dəyərində 106 051 ədəd avtomobil ixrac edib ki, bunun da 290 milyon ABŞ dolları dəyərində 12 849 ədədi Azərbaycanın payına düşüb.

