İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 03 mart, 2026
    • 16:38
    Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Bakının Xətai rayonunun Süleyman Vəzirov küçəsinin Fəzail Bayramov küçəsindən Sənan Kərimov küçəsinə qədərki hissəsində aparılacaq əsaslı təmir işləri ilə əlaqədar olaraq sabah saat 08:00-dan saat 22:00-a qədər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, qeyd olunan ərazidə hərəkət zamanı diqqətli olmaları, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etmələri xahiş olunur", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi hərəkətin məhdudlaşdırılması

    Son xəbərlər

    17:06

    Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir

    Digər ölkələr
    17:05
    Foto

    Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:05

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək

    Fərdi
    17:00

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:59

    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb

    Digər ölkələr
    16:54

    Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    16:49

    "Baker Hughes": Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti