İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda tramvay nəqliyyatını "Bakı Metropoliteni" təşkil edəcək

    İnfrastruktur
    • 07 may, 2026
    • 16:09
    Bakıda tramvay nəqliyyatını Bakı Metropoliteni təşkil edəcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC-yə tramvay nəqliyyatınım təşkil edilməsi ilə bağlı səlahiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı "Bakı Metropoliteni" QSC-nin yenidən təşkili və bununla əlaqədar bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.

    Fərmana əsasən, Metropoliten ictimai nəqliyyat sahəsində (metro, avtobus, tramvay, taksi) sərnişindaşıma üzrə xidmətlər göstərilməsini, onların keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsini, həmin xidmətlərin təşkili və gediş haqqının ödənilməsi üzrə innovativ və rəqəmsal həllərin tətbiqini, habelə bu sahədə yeni nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin (metro, tramvay, avtomobil nəqliyyatı üzrə avtovağzalların (avtostansiyaların), terminalların və digər qurğuların, eləcə də taksi və avtobuslara texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələrinin və stansiyalarının) layihələndirilməsini və tikintisini, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsini və müasirləşdirilməsini, həmçinin müxtəlif nəqliyyat növləri (metro, avtobus, tramvay, taksi) üzrə xidmətlərin qarşılıqlı inteqrasiyasını, vahid mərkəzdən idarə olunmasını və əlaqələndirilməsini təmin edən kommersiya hüquqi şəxsidir.

    Bakı Metropoliteni QSC Tramvay nəqliyyatı İlham Əliyev
    Бакметрополитен получил полномочия по организации трамвайного движения в Баку

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan və Monqolustanın prokurorluq orqanları informasiya mübadiləsi həyata keçirəcəklər

    Xarici siyasət
    16:15

    Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    16:09

    Bakıda tramvay nəqliyyatını "Bakı Metropoliteni" təşkil edəcək

    İnfrastruktur
    16:07

    Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    16:05

    Banzraqç: Monqolustan və Azərbaycanın Baş Prokurorluqları əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edib

    Xarici siyasət
    16:05

    Mədəniyyət xadimlərinə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    16:05

    "BakuBus" və "Bakı Taksi Xidməti" "Bakı Metropoliteni"nə birləşdirilib

    İnfrastruktur
    16:02

    Fond: İndiyə qədər aqrar sığorta ödənişləri 60 rayonu əhatə edib

    ASK
    15:57
    Foto

    Vəkilliyə qəbul üzrə test imtahanında 315 nəfər uğur qazanıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti