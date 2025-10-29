İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bakı metrosunun rəqəmsal strategiyası nəzərdən keçirilib

    İnfrastruktur
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:01
    Bakı metrosunun rəqəmsal strategiyası nəzərdən keçirilib

    Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) idarəetməsinə verilmiş "Bakı Metropoliteni" QSC-nin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib.

    "Report" bu barədə Holdinqə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, iclasda metronun bu ilin 9 ayında gördüyü işlərə dair hesabat təqdim olunub, qarşıdakı illərin büdcə proqnozları müzakirə olunub. Bununla yanaşı, Cəmiyyətin 2025-ci il üzrə əsas səmərəlilik göstəriciləri və rəqəmsal strategiyası nəzərdən keçirilib, maraq doğuran digər məsələlər diqqət mərkəzində olub.

    AZCON-un əsas hədəfləri idarəetməsinə verilmiş dövlət müəssisələrində müasir korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiq edilməsini, eləcə də bu müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin və maliyyə dayanıqlılığının artırılmasını təmin etməkdir.

