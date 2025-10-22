İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:22
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edib.

    Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Bakıdan Ağdama gedən reys səhər saat 07:10-da yola düşəcək. Ağdamdan Bakıya qayıdan reys isə 18:20-da hərəkət edəcək.

    "Bu marşrut üzrə 8 və 9 noyabr tarixlərində iki istiqamətdə səfər edə bilərsiniz. Bayrağımızın qürurla dalğalandığı Qarabağa getmək üçün biletinizi dəmiryol kassalarından, saytımızdan və "ADY Mobile" tətbiqindən elə indi alın", - məlumatda qeyd edilib.

    Ağdam Azərbaycan dəmir yolları ADY

