İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Azərbaycan Çinlə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 23 aprel, 2026
    • 16:26
    Azərbaycan Çinlə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Çin arasında nəqliyyat, logistika və texnologiya sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr Çinin dövlət internet informasiya ofisinin naziri Cuan Junven ilə görüşdə aparılıb.

    "İKT və innovasiya ekosisteminin inkişafı istiqamətində mövcud imkanlar barədə fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda kibertəhlükəsizlik, tədqiqat, kadr hazırlığı və digər müvafiq sahələrdə birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi, eləcə də bu istiqamətdə normativ-hüquqi bazanın genişləndirilməsi haqqında danışdıq", - R.Nəbiyev vurğulayıb.

    Rəşad Nəbiyev Cuan Junven Azərbaycan Çin Nəqliyyat sahəsi

