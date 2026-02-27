Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşır
İnfrastruktur
- 27 fevral, 2026
- 15:41
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) Alabaşlı-Qızılca dəmir yolu sahəsində əsaslı təmir işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 1950-ci illərdə istismara verildiyi vaxtdan bəri ilk dəfə yenilənən 20 kilometrlik bu xətlə xüsusilə dəmir yolları üçün zəruri olan çınqıl və qırmadaş kimi tikinti materiallarının təhlükəsiz daşınması təmin ediləcək.
Son xəbərlər
17:15
UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olubFutbol
17:12
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaqDaxili siyasət
17:12
Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcəkDaxili siyasət
17:11
Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənibFutbol
17:09
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunubDaxili siyasət
17:07
Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"Turizm
17:07
İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıbDaxili siyasət
17:05
"Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdırFutbol
17:02