    Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşır

    İnfrastruktur
    • 27 fevral, 2026
    • 15:41
    Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşır

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) Alabaşlı-Qızılca dəmir yolu sahəsində əsaslı təmir işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 1950-ci illərdə istismara verildiyi vaxtdan bəri ilk dəfə yenilənən 20 kilometrlik bu xətlə xüsusilə dəmir yolları üçün zəruri olan çınqıl və qırmadaş kimi tikinti materiallarının təhlükəsiz daşınması təmin ediləcək.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC yük daşıma

